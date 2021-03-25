Раскрыты предварительные цены на Xiaomi Poco F3 и Poco X3 Pro в России

Так, устройства были замечены в каталогах ритейлеров из России. В частности, на сайте компании “Румиком”, которая является неофициальным ритейлером Xiaomi, нашли глобальную версию Poco X3 Pro в модификации на 6/128 ГБ за 25 990 рублей. В то же время, стоимость Poco F3 на 6/128 ГБ, согласно каталогу “Румиком”, составляет 29 990 рублей.

Стоит отметить, что стоимость этих смартфонов после официального запуска на российском рынке может оказаться другой. В то же время, эта информация позволяет понять, каких цен можно ждать от новинок.