Раскрыты признаки, сообщающие о скорой "смерти" смартфона
Так, по ее словам, в случае, если смартфон сильно нагревается в момент покоя либо его батарея вовсе вздулась, продолжать пользоваться таким смартфоном достаточно опасно. Эксперт заявляет, что все вышеперечисленное является признаками скорой “смерти” смартфона. При этом устройства с подобными проблемами и вовсе могут воспламениться, поэтому лучше сразу же отнести гаджет в сервисный центр или приобрести новый.
Также Тимофеева перечислила и прочие признаки, помогающие понять, что устройство в скором времени станет непригодным к использованию:
Среди неисправностей, которые говорят о старости устройства, полосы на экране или долгая загрузка приложений. В последнем случае ремонт возможен: в сервисе сбросят настройки до заводских и попробуют загрузить приложения вновь. Если появились полосы на экране, то нужно менять стекло, однако легче и в некоторых случаях даже дешевле такое устройство продать на запчасти и купить новое.