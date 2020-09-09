Раскрыты признаки, сообщающие о скорой "смерти" смартфона

Так, по ее словам, в случае, если смартфон сильно нагревается в момент покоя либо его батарея вовсе вздулась, продолжать пользоваться таким смартфоном достаточно опасно. Эксперт заявляет, что все вышеперечисленное является признаками скорой “смерти” смартфона. При этом устройства с подобными проблемами и вовсе могут воспламениться, поэтому лучше сразу же отнести гаджет в сервисный центр или приобрести новый.

Также Тимофеева перечислила и прочие признаки, помогающие понять, что устройство в скором времени станет непригодным к использованию: