Раскрыты простые способы ускорить работу смартфона

По словам специалиста, чтобы ускорить работу смартфона, достаточно очистить его от системного мусора и лишних файлов. Для этого можно использовать как встроенные, так и сторонние приложения.

Вместе с тем помочь в борьбе с «тормозами» может и обыкновенное отключение автозапуска для некоторых приложений. Лишив их доступа к фоновой работе, пользователь имеет все шансы ощутить значительный рост к скорости работы аппарата.

Муреева также напомнила о необходимости регулярно обновлять ПО смартфона.