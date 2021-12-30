Раскрыты простые способы ускорить работу смартфона

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Раскрыты простые способы ускорить работу смартфонаВсе они доступны «из коробки»
Сразу после покупки редкий смартфон может «похвастаться» тем, что он тормозит. Но со временем даже многие флагманы начинают показывать себя не с лучшей стороны. О том, как ускорить работу телефона, решила рассказать эксперт компании Itel Светлана Муреева.
По словам специалиста, чтобы ускорить работу смартфона, достаточно очистить его от системного мусора и лишних файлов. Для этого можно использовать как встроенные, так и сторонние приложения.
Вместе с тем помочь в борьбе с «тормозами» может и обыкновенное отключение автозапуска для некоторых приложений. Лишив их доступа к фоновой работе, пользователь имеет все шансы ощутить значительный рост к скорости работы аппарата.
Муреева также напомнила о необходимости регулярно обновлять ПО смартфона.
Источник: Газета.ру