Раскрыты смартфоны, которые получат подэкранную фронтальную камеру первыми

Теперь же популярный интернет-инсайдер Ice Universe стал «лучиком надежды» на лучшее будущее. В своём Twitter-аккаунте осведомитель заявил, что уже во второй половине 2021 года нас ждёт целый ряд смартфонов от крупнейших производителей. И все они смогут «похвастаться» подэкранной фронтальной камерой. К ним, например, относится Xiaomi Mi Mix 4.

Также новые смартфоны от Samsung и Oppo должны получить новую технологию селфи-камер. Причём в случае с южнокорейским техногигантом, речь может идти о складном смартфоне.

Так это или нет — узнаем уже совсем скоро. Та же Samsung должна провести очередной Unpacked уже в июле.