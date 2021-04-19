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Раскрыты смартфоны, которые получат подэкранную фронтальную камеру первыми
В их числе нашлось место и долгожданному Mi Mix 4 от Xiaomi
Последние несколько лет по сети то и дело ходят слухи о первых полноценных смартфонах с подэкранной фронтальной камерой. Попытки выпустить нечто подобное были и раньше, но каждый раз результат оставлял желать лучшего.
Теперь же популярный интернет-инсайдер Ice Universe стал «лучиком надежды» на лучшее будущее. В своём Twitter-аккаунте осведомитель заявил, что уже во второй половине 2021 года нас ждёт целый ряд смартфонов от крупнейших производителей. И все они смогут «похвастаться» подэкранной фронтальной камерой. К ним, например, относится Xiaomi Mi Mix 4.
Также новые смартфоны от Samsung и Oppo должны получить новую технологию селфи-камер. Причём в случае с южнокорейским техногигантом, речь может идти о складном смартфоне.
Так это или нет — узнаем уже совсем скоро. Та же Samsung должна провести очередной Unpacked уже в июле.