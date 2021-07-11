Раскрыты способы ускорить работу смартфона

Рудая отметила, что смартфон может начать работать медленно из-за наличия вируса, поэтому в этом случае способом ускорить его работу является выявление вирусного ПО с последующим удалением. Найти вредоносное приложение, которое негативно отражается на работе устройства, можно путем проверки всех программ на смартфоне.

Помимо прочего ускорить работу аппарата можно проверив, все ли программы в нем установлены самостоятельно. Таким образом можно заметить, что в магазине были предустановлены программы партнеров, которые запускаются в фоновом режиме и используют память.

“В целом, мобильные приложения имеют ряд встроенных механизмов защиты от вредоносного программного обеспечения. Например, каждый раз при запуске новой программы устройство спрашивает у пользователя, можно ли делиться с этим приложением данными, телефонной книгой или геолокацией”, — сообщила специалист.