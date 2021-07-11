Телефоны
Сегодня в 13:45

Раскрыты способы ускорить работу смартфона

Начать стоит с выявления вирусного ПО
Эксперт лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая рассказала, как можно ускорить работу смартфона.
Раскрыты способы ускорить работу смартфона

Рудая отметила, что смартфон может начать работать медленно из-за наличия вируса, поэтому в этом случае способом ускорить его работу является выявление вирусного ПО с последующим удалением. Найти вредоносное приложение, которое негативно отражается на работе устройства, можно путем проверки всех программ на смартфоне.

Помимо прочего ускорить работу аппарата можно проверив, все ли программы в нем установлены самостоятельно. Таким образом можно заметить, что в магазине были предустановлены программы партнеров, которые запускаются в фоновом режиме и используют память.

В целом, мобильные приложения имеют ряд встроенных механизмов защиты от вредоносного программного обеспечения. Например, каждый раз при запуске новой программы устройство спрашивает у пользователя, можно ли делиться с этим приложением данными, телефонной книгой или геолокацией”, — сообщила специалист.