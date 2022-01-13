Раскрыты сразу 12 новых смартфонов Xiaomi

Так, по данным Xiaomiui, китайская IT-гигант разрабатывает все эти устройства под разными брендами — Xiaomi, Redmi и Poco. Ожидается, что шесть из них станут частью одной линейки, которые будут иметь незначительные различия для разных регионов. При этом оставшиеся шесть попадут в другую линейку.

Инсайдеры также сообщили, что первые четыре цифры в модельном номере — это год и месяц выхода смартфона. А это значит, что все они будут представлены одновременно либо в течение одного месяца — в апреле.