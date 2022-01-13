Раскрыты сразу 12 новых смартфонов Xiaomi

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Раскрыты сразу 12 новых смартфонов XiaomiИх анонс ожидается уже в апреле
Хоть год только начался, в сети появился «слив», благодаря которому стало известно сразу о 12 новых смартфонах, которые разрабатываются в стенах Xiaomi.
Так, по данным Xiaomiui, китайская IT-гигант разрабатывает все эти устройства под разными брендами — Xiaomi, Redmi и Poco. Ожидается, что шесть из них станут частью одной линейки, которые будут иметь незначительные различия для разных регионов. При этом оставшиеся шесть попадут в другую линейку.
Инсайдеры также сообщили, что первые четыре цифры в модельном номере — это год и месяц выхода смартфона. А это значит, что все они будут представлены одновременно либо в течение одного месяца — в апреле.
Напомним, что именно в этот период от Xiaomi ждут анонса долгожданного Redmi Note 12. Возможно, именно его мы и видим в таблице.
Источник: Xiaomiui