Раскрыты сразу 17 новых устройств Nokia, которые выйдут в 2024 году несмотря на смерть смартфонного бренда

Опубликовано 09 февраля 2024, 09:07
1 мин.
Раскрыты сразу 17 новых устройств Nokia, которые выйдут в 2024 году несмотря на смерть смартфонного брендаЖдем анонса на MWC
Вопреки мнениям о том, что эра Nokia подошла к концу после переименования устройство Nokia Mobile в HMD, компания доказывает обратное, планируя выпустить 17 новых моделей телефонов в 2024 году.
Это решение HMD Global направлено на укрепление бренда HMD как нового лидера в индустрии смартфонов, сохраняя при этом легендарное наследие Nokia.
Согласно информации, полученной командой GSMChina, существует официальное соглашение между Nokia и HMD, действующее до 2026 года, которое гарантирует продолжение выпуска мобильных устройств под маркой Nokia.
Предстоящие модели, номера которых варьируются от TA-1603 до TA-1628, находятся на стадии тестирования.
И хотя подробные характеристики этих устройств пока не раскрыты, уже есть предположения о том, что некоторые из них могут быть представлены на предстоящем MWC.