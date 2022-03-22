Раскрыты сразу 6 новых смартфонов OnePlus в 2022 году

Например, если раньше производитель выпускал по одному устройству в год, то затем он перешёл на двойной релиз за тот же период. И вот, в 2022 году, китайский бренд достиг апогея продуктивности.

По крайней мере, если верить данным инсайдеров, в текущем году OnePlus представит сразу 6 новых смартфонов. OnePlus 10 Pro уже увидел свет, OnePlus Nord CE 2 Lite ждёт релиз в апреле. Затем, в мае, компания выпустит OnePlus Nord 2T. Тогда же стоит ждать и OnePlus 10R.

Чуть позже, летом, бренд готовится представить OnePlus Nord 3 — релиз смартфона намечен на июль. А чуть позже, в сентябре, техногигант представит флагманский OnePlus 10 Ultra.

Отметим, что все эти данные всё ещё носят неофициальный характер. Поэтому к ним всё же стоит относиться с определённой опаской.