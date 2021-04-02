Раскрыты сроки анонса и характеристики нового iPhone SE Plus

По данным инсайдера и аналитика Росса Янга, iPhone SE Plus будет представлен лишь в 2023 году, пишет Wccftech. При этом устройство получит 6,1-дюймовый дисплей, а фронтальная камера «спрячется» не в вырезе в форме чёлки. Вместо этого компания использует более привычное отверстие, используемое в большинстве современных Android-смартфонов.

Напомним, что ранее популярный аналитик Минг-Чи Куо заявлял, что первый смартфон Apple с вырезом в форме отверстия представят в 2022 году. Вероятно, новый iPhone SE Plus станет продолжателем именно этого девайса компании.