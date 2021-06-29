Раскрыты сроки анонса нового недорогого смартфона Google Pixel 5a

На фоне этого становится ещё интереснее, когда же состоится анонс Pixel 5a? И если раньше, до Google I/O 2021, в сети ходили слухи об демонстрации в мае, сейчас появились сведения, которые прогнозируют это событие на август, сообщает PhoneArena.

И это, в принципе, сложно назвать неожиданным или нелогичным вариантом. Тот же 4а был представлен именно 3 августа 2020 года, поступив в продажу через 17 дней — 20 августа.

Напомним, что прежние утечки приписывают новому бюджетному аппарату от Google примерно те же характеристики и возможности, что были у прошлогодней 4a 5G-версии. Что именно это значит — узнаем уже через полтора месяца.