Раскрыты сроки анонса новых флагманов Xiaomi Redmi K50

Так, по данным китайских источников, дебют устройств состоится уже в феврале 2022 года. При этом нас ждёт сразу несколько моделей: на базе Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 870 от Qualcomm, а также Dimensity 7000 и Dimensity 9000 от MediaTek.

Игровой Redmi K50 на базе последнего должен будет получить высококачественный дисплей с частотой обновления 120 либо 144 Гц. Также смартфону приписывают квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп.

Инсайдеры также утверждают, что все четыре модели будут работать под управлением MIUI 13, которая будет установлена поверх новейшего Android 12.