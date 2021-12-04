Раскрыты сроки анонса новых флагманов Xiaomi Redmi K50

Телефоны
Сегодня в 11:08
1 мин.
Раскрыты сроки анонса новых флагманов Xiaomi Redmi K50А также то, какие чипы в них установят
В сети появилась свежая информация о грядущих новинках от Redmi. Пока что речь идёт о флагманской линейке Redmi K50.
Так, по данным китайских источников, дебют устройств состоится уже в феврале 2022 года. При этом нас ждёт сразу несколько моделей: на базе Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 870 от Qualcomm, а также Dimensity 7000 и Dimensity 9000 от MediaTek.
Игровой Redmi K50 на базе последнего должен будет получить высококачественный дисплей с частотой обновления 120 либо 144 Гц. Также смартфону приписывают квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп.
Инсайдеры также утверждают, что все четыре модели будут работать под управлением MIUI 13, которая будет установлена поверх новейшего Android 12.
Источник: Gizmochina