Раскрыты сроки исчезновения чёлки в новых iPhone

По мнению эксперта, случиться это должно уже в следующем году — линейка iPhone, которая появится в 2022 году вместо чёлки может получить вырез, схожий с современными Android-флагманами. При этом не до конца ясно, сможет ли Apple реализовать полноценный Face ID в новом формате, пишетhttps://www.macrumors.com/2021/03/01/kuo-some-2022-iphones-punch-hole-display/ MacRumors.

Также стоит отметить, что господин Куо не стал уточнять, все ли смартфоны линейки iPhone 2022 года получат обновление. Возможно, более базовые варианты (iPhone и iPhone mini) останутся с вырезом в форме чёлки.