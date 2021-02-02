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Раскрыты сроки появления нового флагманского смартфона Huawei со складным дисплеем
Анонса стоит ждать в ближайшие несколько недель
Несмотря на тяжесть санкций со стороны США, Huawei продолжает реализовывать самые смелые проекты, в том числе в мире смартфонов. Так, например, стало известно, что компания всё же выпустит свой новый складной флагман Huawei Mate X2.
Согласно данным интернет-инсайдеров, смартфон выйдет до конца февраля 2021 года, пишет GSMArena. Устройство получит чип HiSilicon Kirin 9000 в качестве основы. Из-за этого, к слову, тираж новинки будет малым — по словам источников, у Huawei заканчиваются флагманские процессоры.
Внешний дисплей Mate X2 будет 6,45-дюймовый, а внутренний — 8-дюймовый. В отличие от прошлого поколения, новинка будет складываться экраном внутрь. Смартфон получит квадрокамеру с основным модулем на 50 Мп. Фронтальная камера будет 16 Мп.