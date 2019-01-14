Раскрыты сроки выхода и цена флагманского Honor 11

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Honor 11, пока не представленном производителем официально. По данным китайских источников, смартфон станет конкурентом Xiaomi Mi 9.

Ожидать выхода нового флагмана Honor можно уже в марте 2019 года по цене порядка 390 долларов, что более чем недорого при заявленных параметрах.