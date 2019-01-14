Раскрыты сроки выхода и цена флагманского Honor 11

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Honor 11, пока не представленном производителем официально. По данным китайских источников, смартфон станет конкурентом Xiaomi Mi 9.
Ожидать выхода нового флагмана Honor можно уже в марте 2019 года по цене порядка 390 долларов, что более чем недорого при заявленных параметрах.
Смартфон заключён в стеклянный корпус и оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, очень тонкими рамками, занимающим почти всю переднюю панель, тройной основной камерой на 12+8+8 Мп и двойной фронтальной камерой на 20+5 Мп.
Аппаратной основой станет флагманский процессор Kirin 980, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Такая комбинация памяти станет «мейнстримом» в 2019 году. Также отмечается аккумулятор ёмкостью 3750 мАч, поддержка NFC и работа под управлением операционной системы Andrpoid 9.0 Pie.