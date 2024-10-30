Раскрыты сроки выхода iOS 18.2 с новыми ИИ-функциями Apple Intelligence

Ожидается, что апдейт мобильной ОС выйдет к середине декабря, вероятно, 9 или 10 числа, перед рождественскими праздниками.

Пользователи могут протестировать часть функций Apple Intelligence уже сейчас, благодаря релизу iOS 18.1, в том числе и инструменты для написания текста, обновлённую анимацию Siri, инструменты для сортировки фото и создания видео из воспоминаний.