Раскрыты сроки выхода нового флагманского Nothing Phone (3)

Устройство обнаружено в базе данных, что подтверждает его существование, хотя подробных характеристик пока нет. Ожидается, что презентация состоится в июле, как и в случае с Phone (2) в прошлом году.

Поклонники бренда с нетерпением ждут новый телефон Nothing. Утечки намекают на улучшенную камеру, мощный процессор Qualcomm и обновленный дизайн. Вполне вероятно, что это Nothing Phone (3) носит номер модели «A015».

Nothing пока ориентируется на средний ценовой сегмент. Ходят слухи, что Phone (3) будет оснащен Snapdragon 8s Gen 3. Ожидается, что новый чипсет обеспечит отличную производительность и порадует возможностями ИИ.

Также есть надежда на улучшения в плане быстрой зарядки и емкости аккумулятора.