Раскрыты сроки выпуска сразу двух недорогих смартфонов iPhone SE 3 и SE Plus

Изначально предполагалось, что iPhone SE 3 может получить корпус от iPhone XR и iPhone 11, а также привычную всем чёлку. Но теперь появились слухи, что в 2023 году может появиться iPhone 14 с небольшим отверстием для фронтальной камеры, поэтому и iPhone SE 3 может получить измененный дизайн. Касаемо сканера отпечатков пальцев пока нет информации, получит ли его смартфон.



Росс Янг также успокоил поклонников линейки iPhone SE информацией о том, что Apple выпустит iPhone SE Plus в следующем году, вот только Plus в названии будет указывать не на увеличенную диагональ экрана, как было раньше, а на улучшенные характеристики по сравнению с текущей моделью. iPhone SE Plus будет иметь дизайн, аналогичный iPhone 8, экран диагональю 4,7 дюйма, а также современную начинку, включая однокристальную систему Apple A15 и поддержку сетей пятого поколения.