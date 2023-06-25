Раскрыты свежие подробности о флагманских Xiaomi 14

Так, кодовые имена моделей линейки будут «Houji» и «Shennong», что продолжает «культурную тему», начатую компанией ещё в Xiaomi 13. Оба названия, взятые из китайской мифологии, указывают на важность пользовательского опыта, эстетики дизайна и качества фотографий.

Инсайдеры также сообщают, что основное внимание в линейке Xiaomi 14 будет уделено «потрясающей камере». Фронталка, например, сможет записывать 4К-видео, а основной блок будет состоять из нескольких модулей, в том числе и одного перископического с «мощными возможностями масштабирования».

Так, Xiaomi 14 сможет похвастаться 3,9-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием в 90 мм, в то время как Xiaomi 14 Pro предложит 5-кратный оптический зум и фокусное расстояние 115 мм.

В основу Pro-версии флагмана ляжет ещё неанонсированный топовый чип Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3. Ёмкость его аккумулятора составит 5000 мАч, будет и быстрая зарядка на 90 или 120 Вт.

Анонс серии ожидается в конце ноября.