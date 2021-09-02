Раскрыты свежие подробности о грядущих флагманах Samsung Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra

Но что более интересно, регулятор раскрыл ёмкость аккумуляторов грядущих флагманов. Так, Plus-версия смартфона получит батарею на 4500 мАч (что на 300 мАч меньше, чем у актуального Galaxy S21+), а Ultra-версия на 5000 мАч.

Стоит отметить, что хоть базовый Galaxy S22 и не был замечен в базе 3C, о его батарее ранее сообщал популярный интернет-инсайдер Ice Universe. По его словам, аппарат оснастят аккумулятором на 3800 мАч, что также меньше предшественника — у Galaxy S21 батарея на 4000 мАч.