Раскрыты свежие подробности "таинственного" смартфона крупного китайского производителя

Так, судя по базе данных регулятора, смартфон проходит под модельным номером PDRM00 и имеет поддержку мобильных сетей 5G, пишет Gizmochina. Вместе с тем до сих пор неясно, в какую ценовую категорию компания метит со своей новинкой — регулятор 3C указывает на то, что смартфон будет представлен в среднеценовой категории.