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Раскрыты свежие подробности "таинственного" смартфона крупного китайского производителя
У компании намечается неплохой среднебюджетник с мощной зарядкой
В сети появилась информация о том, что “таинственный” смартфон крупного китайского производителя Oppo прошел сертификацию китайского регулятор 3C. Благодаря этому были раскрыты свежие подробности о грядущей новинке.
Так, судя по базе данных регулятора, смартфон проходит под модельным номером PDRM00 и имеет поддержку мобильных сетей 5G, пишет Gizmochina. Вместе с тем до сих пор неясно, в какую ценовую категорию компания метит со своей новинкой — регулятор 3C указывает на то, что смартфон будет представлен в среднеценовой категории.
Отметим, что свежая утечка также указывает, что новый смартфон Oppo получит поддержку быстрой зарядки на 65 Вт. Что же до более ранних слухов, то согласно ним, устройство оснастят 6.43-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Snapdragon 765G, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти постоянной. Также смартфону предсказывают аккумулятор на 4,300 мАч и основную квадрокамеру на 64, 8, 2 и 2 Мп.