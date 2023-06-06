Раскрыты точные сроки выхода первого складного флагмана OnePlus

По данным инсайдеров, производитель готовится к запуску своего первого складного телефона. И хоть на данный момент детали устройства остаются в большей степени загадкой, благодаря источником было известно, что он должен выйти на рынок в течение ближайшего года.

Теперь же появилась информация, согласно которой условный OnePlus Fold представят уже во второй половине августа. То есть до анонса смартфона осталось не так много времени.

Также упоминается, что OnePlus, возможно, начнёт продажи гибкого устройства сначала в Европе и США, прежде чем оно будет доступно в других регионах. Неизвестно, решит ли компания привозить новинку в Россию или же наш рынок она в этот раз обойдёт стороной.