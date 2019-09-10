Раскрыты три абсолютно новых модели смартфона Xiaomi, которые выйдут в сентябре

Ожидается, что Xiaomi Mi 9 Lite придет на замену Xiaomi Mi8 Lite. Международная версия смартфона - СС9. Зато, Redmi Note 8 Pro, релиз которого еще не был анонсирован , имеет все шансы дебютировать в Европе и России. Известно, что в сентябре Xiaomi должна порадовать жителей Китая новыми флагманами Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. К сожалению, точные даты релизов компания так и официально не предоставила.