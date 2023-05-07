Раскрыты важные характеристики сразу двух новых флагманов Honor

Свежие данные от инсайдеров раскрыли интересные подробности об этих устройствах. Согласно китайской сертификации 3C, Honor 90 (REA-AN00) и Honor 90 Pro (REP-AN00) будут оснащены достойными зарядными устройствами мощностью до 100 Вт.

Популярный интернет-источник DigitalChatStation также поделился информацией о Honor 90 Pro, отметив, что смартфон поддерживает новый турбозарядный протокол 20V 4.5A, что позволит заряжать аккумулятор телефона с невероятной скоростью.

Помимо возможностей зарядки, в новых смартфонах Honor предусмотрены впечатляющие характеристики. Ожидается, что Honor 90 и 90 Pro будут оснащены высококачественным экраном с разрешением 1.5K+.

Устройствам также приписывают новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, а в случае с Pro-версией новинки ещё и 200-мегапиксельный модуль Samsung HP3 ISOCELL.

Несмотря на то, что сама Honor не раскрыла сроков анонса серии, ожидается, что случится это уже до конца мая.