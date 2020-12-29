Судя по тому, сколько утечек появляется о грядущих смартфонах Nokia, уже совсем скоро нас ждёт целый поток анонсов. Вот и на этот раз, в очередной раз были раскрыты внешность и характеристики нового смартфона Nokia — Nokia 7.3 5G — который будет «выступать» в среднем ценовом сегменте.