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Раскрыты внешность и характеристики нового смартфона Nokia
Обидно за сканер отпечатка пальцев, который расположен сзади
Судя по тому, сколько утечек появляется о грядущих смартфонах Nokia, уже совсем скоро нас ждёт целый поток анонсов. Вот и на этот раз, в очередной раз были раскрыты внешность и характеристики нового смартфона Nokia — Nokia 7.3 5G — который будет «выступать» в среднем ценовом сегменте.
Девайс был зарегистрирован в базе данных американского регулятора FCC под кодовым номером Nokia TA-1322, сообщает 91Mobiles. Судя по опубликованной информации, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и поддержку мобильных сетей пятого поколения. На задней части устройства расположится сканер отпечатка пальцев и круглый блок основной камеры с главным модулем на 48 Мп. Фронтальная камера смартфона должна быть 24 Мп.
В качестве основы смартфон должен получить Snapdragon 690, при этом ёмкость аккумулятора Nokia 7.3 5G составит 4 000 мАч. К сожалению, никакой информации о цене или примерной дате выхода новинки в базе данных нет.