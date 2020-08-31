Раскрыты возможности быстрой зарядки нового недорогого флагмана Xiaomi Poco X3

По крайней мере, именно это следует из публикации, автором которой стал менеджер по маркетингу продукции и глобальный представитель Poco Ангус Кай Хо Нга. Он заявил, что Poco X3, емкость батареи которого превысит 5 000 мАч, сможет восполнить заряд аккумулятора от 0 до 100% за 65 минут — это стало возможным благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 33 Вт! Для сравнения компания привела возможности потенциального конкурента нового смартфона Poco — Samsung Galaxy A71. Недорогой флагман от корейцев показал результат зарядки от 0 до 100% за 80 минут, и это с учетом меньшей, чем у Poco X3, емкости аккумулятора — 4 500 мАч.