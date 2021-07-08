Раскрыты все характеристики доступного флагмана Samsung Galaxy S21 FE

Так, смартфон засветился сразу в нескольких базах данных — Федеральной комиссии по связи США и китайского регулятора TENAA. Благодаря этим утечкам и были раскрыты все характеристики устройства.

Сообщается, что аппарат получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Размеры устройства составляют 155,7 х 74,5 х 7,9 мм. Что касается сердца смартфона, то в его качестве выступает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888. Однако стоит отметить, что этот чип предусмотрен в модификации для рынка США и Китая. Еще компания выпустит версию с Exynos 2100. Смартфон получит трехмодульную камеру на 12, 12 и 8 Мп и селфи камеру на 32 Мп.

Аккумулятор Samsung Galaxy S21 FE имеет емкость 4370 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Модель получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. В качестве оболочки используется OneUI 3.0 на базе Android 11.