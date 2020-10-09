Раскрыты все варианты цветов грядущего iPhone 12

Популярный интернет-инсайдер Роланд Квандт опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, раскрывающий интересные подробности о цветовых вариациях новых iPhone 12. Так, судя по всему, самыми интересными с точки зрения разнообразия окажутся “младшие” модели: iPhone 12 и iPhone 12 mini. Они будут представлены в стандартных цветах (золотой, “серый космос” и серебристый), а также в двух новых: синем и зеленом. В свою очередь “старшие” iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут еще скучнее, чем в этому году — смартфоны будут выпущены лишь в цветах золота, “серого космоса” и в серебристом варианте.

Также инсайдер сообщил и варианты памяти новинок, но тут без особых сюрпризов: iPhone 12 и 12 mini получат от 64 до 256 ГБ постоянной памяти, а iPhone 12 Pro и 12 Pro Max от 128 до 512 ГБ памяти. Насколько точными оказались эти утечки, узнаем уже совсем скоро — презентация новых iPhone 12 состоится на следующей неделе.