Раскрыты все версии новых флагманов Realme

Так, согласно данным источника, Realme 7 будет представлен на индийском рынке в трех модификациях: на 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ памяти. Кроме того, инсайдер сообщил, что смартфон будет доступен в нескольких дизайнах: Mist Blue и Mist White. Что касается Realme 7 Pro, он, как ожидается, будет выпущен в версии на 6/128 и 8/128 ГБ памяти в идентичных цветах.

Смартфону приписывают 6,55 дюймовый экран с поддержкой частоты обновления экрана 120 Гц. Предполагается, что Realme 7 будет работать на базе Dimensity 1000+ 5G с энергоемким аккумулятором на 4300 мАч. По предварительным данным смартфоны официально представят уже 1 сентября.