Распаковку неанонсированного Xiaomi Redmi 9T засняли на видео

Стоит отметить, что новый смартфон компании всё же будет иметь отличие от своего же прототипа. Если у Poco M3 было всего лишь три модуля основной камеры, то в Redmi 9T их будет четыре — добавится сверхширокоугольный на 8 Мп.

Что же до остальных характеристик, то они не претерпят изменений. Смартфон всё также будет иметь 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и процессор Snapdragon 662 в качестве основы. Если верить утечкам, Redmi 9T также получит 4 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора останется прежней — 6 000 мАч.