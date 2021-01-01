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Распаковку неанонсированного Xiaomi Redmi 9T засняли на видео
Что означает, что анонс не за горами
В сети последние недели ходит множество слухов о новом недорогом смартфоне Xiaomi — Redmi 9T. Устройству приписывали совершенно разный дизайн, но, как оказалось, тут гадать-то было не о чем. В сети появилась видео-распаковка новинки, которая, судя по всему, будет полной копией уже вышедшего Poco M3.
Стоит отметить, что новый смартфон компании всё же будет иметь отличие от своего же прототипа. Если у Poco M3 было всего лишь три модуля основной камеры, то в Redmi 9T их будет четыре — добавится сверхширокоугольный на 8 Мп.
Что же до остальных характеристик, то они не претерпят изменений. Смартфон всё также будет иметь 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и процессор Snapdragon 662 в качестве основы. Если верить утечкам, Redmi 9T также получит 4 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора останется прежней — 6 000 мАч.