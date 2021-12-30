Распаковку удешевлённого флагмана Samsung Galaxy S21 FE в необычном зелёном цвете показали накануне анонса

Теперь же, благодаря пользователю Reddit под ником UnknownWon, мы можем увидеть и полноценную видеораспаковку смартфона в необычном зелёном цвете. Помимо самого телефона, ролик демонстрирует комплектацию устройства.

Судя по видео, Galaxy S21 FE оснащён аккумулятором на 4500 мАч, при этом в его основу лёг чип Snapdragon 888. Версия смартфона, который держит в руках пользователь, оснащена 6 ГБ оперативной памяти. Зарядный блок в комплекте с девайсом отсутствует.

Напомним, что анонс телефона намечен на январь 2022-го. Предполагаемая цена новинки — 700 долларов (52 тыс рублей).