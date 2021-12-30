Распаковку удешевлённого флагмана Samsung Galaxy S21 FE в необычном зелёном цвете показали накануне анонса

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Распаковку удешевлённого флагмана Samsung Galaxy S21 FE в необычном зелёном цвете показали накануне анонсаВыглядит устройство очень приятно
Несмотря на то, что анонс недорогого флагмана Samsung Galaxy S21 FE должен состояться лишь в начале 2022 года, в сети уже появилось немало «живых» фото устройства.
Теперь же, благодаря пользователю Reddit под ником UnknownWon, мы можем увидеть и полноценную видеораспаковку смартфона в необычном зелёном цвете. Помимо самого телефона, ролик демонстрирует комплектацию устройства.
Судя по видео, Galaxy S21 FE оснащён аккумулятором на 4500 мАч, при этом в его основу лёг чип Snapdragon 888. Версия смартфона, который держит в руках пользователь, оснащена 6 ГБ оперативной памяти. Зарядный блок в комплекте с девайсом отсутствует.
Напомним, что анонс телефона намечен на январь 2022-го. Предполагаемая цена новинки — 700 долларов (52 тыс рублей).
Источник: Gizmochina