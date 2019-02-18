Рассекречен дизайн флагманского LG V50 ThinQ

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендер готовящегося к выпуску смартфона LG V50 ThinQ, пока не представленного производителем официально.

LG V50 ThinQ станет первым смартфоном компании с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Изначально его выпустит американский оператор Sprint. Первая демонстрация ожидается на выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Дизайн смартфона довольно стандартный — вырез экрана с двойной камерой, тройная камера и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 855 и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.

На MWC 2019 также ожидается анонс флагманского смартфона LG G8 ThinQ.