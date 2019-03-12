Рассекречен дизайн гибкого смартфона-браслета Samsung

Смартфон оснащается очень вытянутым дисплеем, значительно более «длинным», чем принято в современных смартфонах. В нижней и верхней раке расположены датчики и фронтальная камера. На задней стороне расположена двойная основная камера.

Для фиксации корпуса в плоском состоянии предусмотрен специальный фиксатор-замок, который защёлкивается указательным пальцем. В загнутом «браслетном» состоянии корпус удерживается магнитами, встроенными в верхнюю и нижнюю часть корпуса.