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Сегодня 12:04

Рассекречен дизайн гибкого смартфона-браслета Samsung

Его можно носить как часы

Всемирная организация интеллектуальной собственности выдала компании Samsung Electronics патент на новый форм-фактор смартфона. Это не просто складной смартфон с гибким дисплеем, корпус устройства тоже гибкий. В результат, смартфон можно носить на руке как смарт-часы.

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Голландский ресурс LetsGoDigital дополнил патент качественными рендерами смартфона, выполненными на основе описания и схематичных изображений.

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Смартфон оснащается очень вытянутым дисплеем, значительно более «длинным», чем принято в современных смартфонах. В нижней и верхней раке расположены датчики и фронтальная камера. На задней стороне расположена двойная основная камера.

Для фиксации корпуса в плоском состоянии предусмотрен специальный фиксатор-замок, который защёлкивается указательным пальцем. В загнутом «браслетном» состоянии корпус удерживается магнитами, встроенными в верхнюю и нижнюю часть корпуса.

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