Рассекречен дизайн и характеристики смартфона Honor 20

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся смартфоне Honor 20, пока не представленном компанией Huawei официально. Информацией поделился известный информатор iChangezone.

Смартфон придёт на смену смартфону Honor 10, вышедшему в апреле 2018 года.На рендере видно тройную камеру, а вот сканера отпечатков пальцев на задней панели нет. Судя по всему, он будет интегрирован с дисплеем.

Honor 20 оснащается основной 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с каплевидным вырезом, камерой 48+20+8 Мп с тройным оптическим зумом, 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основной станет флагманский процессор Kirin 980. Аккумулятор обладает ёмкостью 3650 мАч и быстрой зарядкой 22,5 Вт.

Также ожидается отдельный HiFi чип, 3,5-мм разъём для наушников, поддержка таких технологий, как Gaming+, GPU Turbo, CPU Turbo и Link Turbo.

Ориентировочная цена составляет 447 долларов за версию 6+128 ГБ, 507 долларов за 8+128 ГБ и 566 долларов за 8+256 ГБ.