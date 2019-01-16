Рассекречен дизайн iPhone 2019 года

Передняя панель iPhone 2019 года похожа на текущий вариант iPhone, но кромки и вырез стали немного меньше. Главное отличие можно заметить на задней панели — тройная основная камера расположена горизонтально по центру. Особенно заметно круговую вспышку по кромке центрального модуля.

По данным источника, смартфон всё ещё оснащён портом Lightning вместо USB Type-C, несмотря на недавние слухи.

Официальный дебют iPhone XI ожидается осенью 2019 года.