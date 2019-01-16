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Сегодня 10:58

Рассекречен дизайн iPhone 2019 года

Уменьшенный вырез и тройная камера

Ресурс Compareraja опубликовал подборку рендеров на базе заводских чертежей и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона iPhone XI, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.

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Передняя панель iPhone 2019 года похожа на текущий вариант iPhone, но кромки и вырез стали немного меньше. Главное отличие можно заметить на задней панели — тройная основная камера расположена горизонтально по центру. Особенно заметно круговую вспышку по кромке центрального модуля.

По данным источника, смартфон всё ещё оснащён портом Lightning вместо USB Type-C, несмотря на недавние слухи.

Официальный дебют iPhone XI ожидается осенью 2019 года.

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