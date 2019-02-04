Рассекречен дизайн первого смартфона Samsung с выдвижной селфи-камерой

В сети появился первый рендер готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy A90, пока не представленного производителем официально, Ими поделился профильный ресурс TrendingLeaks.
Это первый смартфон Samsung с выдвигающейся фронтальной камерой. По словам источника, рендер концептуальный и может оказаться далёк от финального внешнего вида смартфона.
Также он отметил «настоящий» безрамочный дисплей с очень тонкими рамками, который занимает 92% передней панели.
Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy A90 войдёт в серию Galaxy A, чей дебют ожидается в феврале. Смартфоны новый линейки должны получить «дырявые» дисплеи Infinity-O с точечным вырезом под фронтальную камеру.
Официальный анонс должен состояться ближе к выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.