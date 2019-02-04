Рассекречен дизайн первого смартфона Samsung с выдвижной селфи-камерой

В сети появился первый рендер готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy A90, пока не представленного производителем официально, Ими поделился профильный ресурс TrendingLeaks.

Это первый смартфон Samsung с выдвигающейся фронтальной камерой. По словам источника, рендер концептуальный и может оказаться далёк от финального внешнего вида смартфона.