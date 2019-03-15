Рассекречен дизайн следующего поколения iPhone

По данным источника, старшая модель или даже две из них получат тройную камеру с «квадратной» организацией, как у Huawei Mate 20 Pro. В серию войдут три модели по размерам такие же как и текущее поколение, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Аппаратной основой станет новый процессор A13.

Также Mac Otakara опубликовал пару рендеров, показывающих, как могут выглядеть наследники iPhone XS и iPhone XS Max. Компания Apple уже готовит оригинальные аксессуары для новых iPhone с большими отверстиями под такую камеру.