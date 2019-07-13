Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi на чистом Android

В сети появилась новая подборка рендеров готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi A3, пока не представленного официально. Ими поделился немецкий WinFuture, утверждая, что это официальные изображения. Также источник раскрыл характеристики смартфона.
Смартфон показан в трёх вариантах расцветки — чёрной, синей и белой. По дизайну он повторяет модель CC9, недавно дебютировавшую в Китае, включая и вернувшийся 3,5-мм разъём для наушников, который исчез в прошлогоднем Mi A2. Также виден логотип Android One на нижней части задней панели.
По данным источника, Xiaomi Mi A3 оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+ (2240 x 1080 пикселей), интегрированным с дисплеем сканером отпечатков пальцев, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, основной тройной камерой 48+8+2 Мп. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной и 65 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Этим он отличается от CC9, где используется Snapdragon 710. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.
Официальный дебют ожидается в ближайшие недели в Германии и других странах Европы.