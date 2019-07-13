Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi на чистом Android

В сети появилась новая подборка рендеров готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi A3, пока не представленного официально. Ими поделился немецкий WinFuture, утверждая, что это официальные изображения. Также источник раскрыл характеристики смартфона.

Смартфон показан в трёх вариантах расцветки — чёрной, синей и белой. По дизайну он повторяет модель CC9, недавно дебютировавшую в Китае, включая и вернувшийся 3,5-мм разъём для наушников, который исчез в прошлогоднем Mi A2. Также виден логотип Android One на нижней части задней панели.