Рассекречен дизайн всех трёх смартфонов Samsung Galaxy S10 на «семейном» изображении

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендер со всеми тремя моделями флагманской серии Samsung Galaxy S10, пока не представленной официально.

По предварительным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Позже ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

На изображении видны основные отличия смартфонов. Так, старшая и самая большая Galaxy S10+ получила вытянутый вырез в экране под двойную фронтальную камеру, а две другие — точечный под одинарную селфи-камеру. Galaxy S10 и Galaxy S10+ могут похвастсться тройной основной камерой, а Galaxy S10 E — двойной.

Сканера отпечатков пальцев на задней панели не видно у всех трёх смартфонов. У Galaxy S10 E его можно заметить на боковой грани, а в старших моделях он ожидается интегрированным с дисплеем.

Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.