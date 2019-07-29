Рассекречен флагманский смартфон Samsung 2020 года

В сети появились первые достоверные подробности о готовящемся к выпуску на будущий год флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11. Информацией поделился известный китайский источник Ice Universe через свой аккаунт в Twitter.

По данным источника, на данный момент он может подтвердить четыре вещи о Samsung Galaxy S11. Во-первых, его кодовое название — Picasso. Во-вторых, камера представляет значительное аппаратное улучшение по сравнению с флагманом текущего года, Galaxy S10.

В-третьих, смартфон будет работать сразу на новой операционной системе Android Q с фирменной оболочкой One UI 2.x. В-четвёртых, фронтальная камера по-прежнему будет встроена в отверстие в дисплее, но размер «дыры» станет заметно меньше, чем у Galaxy Note 10.

Ice Universe отметил, что другие «технические подробности» о будущем флагмане неизвестны и не были подтверждены надёжными источниками, так что полагаться на такие слухи нельзя.

Samsung должна представить смартфон Galaxy S11 в начале 2020 года.