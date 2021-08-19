Рассекречен недорогой 5G-смартфон Realme с ёмким аккумулятором

В источнике устройство проходит под кодовым названием RMX3125, а его коммерческое названием не раскрывается. Известно, что готовит китайская компания бюджетный 5G-смартфон. Его оснастят восьмиядерными процессором и 4/6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ внутренней памятью. Помимо прочего у пользователей будет возможность установить карту формата microSD.

Неанонсированный смартфон оснастят 6,52-дюймовым HD+ экраном с вырезом для 8-мегапиксельной камеры. Что касается основной, она получит два модуля на 13 и 2 млн пикселей. Емкость аккумулятора устройства составит 4990 мАч. Новинке приписывают наличие сканера отпечатков пальцев и работу на базе операционной системы Android 11.