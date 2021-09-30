Рассекречен один из самых дешёвых смартфонов Samsung в 2021 году

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Рассекречен один из самых дешёвых смартфонов Samsung в 2021 годуGalaxy A03
Инсайдеры выяснили, что специалисты южнокорейской компании Samsung сейчас разрабатывают новый смартфон Galaxy A03 начального уровня. Инсайдерам даже удалось выяснить технические характеристики грядущей новинки.
Так, согласно обнародованным данным, смартфон уже успел засветиться в базе данных Федеральной комиссии по связи США. Благодаря этому выяснилось, что аппарат получит энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч и 3 ГБ оперативной памяти. Работать же устройство будет на базе восьмиядерного процессора Unisoc SC9863A, что и говорит о том, что Samsung Galaxy A03 окажется недорогим смартфоном начального уровня. Помимо прочего устройству приписывают работу на базе операционной системы Android 11.
Ожидается, что анонсировать аппарат должны уже в этом месяце. Инсайдеры также говорят, что в следующем году компания выпустить смартфон Samsung Galaxy A33.