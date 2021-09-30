Рассекречен один из самых дешёвых смартфонов Samsung в 2021 году

Так, согласно обнародованным данным, смартфон уже успел засветиться в базе данных Федеральной комиссии по связи США. Благодаря этому выяснилось, что аппарат получит энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч и 3 ГБ оперативной памяти. Работать же устройство будет на базе восьмиядерного процессора Unisoc SC9863A, что и говорит о том, что Samsung Galaxy A03 окажется недорогим смартфоном начального уровня. Помимо прочего устройству приписывают работу на базе операционной системы Android 11.

Ожидается, что анонсировать аппарат должны уже в этом месяце. Инсайдеры также говорят, что в следующем году компания выпустить смартфон Samsung Galaxy A33.