Рассекречен неубиваемый смартфон с самой большой в мире аккумуляторной батареей

Смартфон получил 6,81-дюймовый FullHD+ экран с небольшим вырезом для селфи-камеры. Работает аппарат на базе процессора MediaTek Helio G95 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Что касается аккумулятора, его емкость составила 13200 мАч. Отметить стоит и поддержку быстрой зарядки на 33 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной на 5 Вт.

Ulefone Power Armor 13 разработан в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD-810G. Также устройство защищено по стандарту IP69K. Сообщается, что смартфон способен пережить погружение под воду, а работать он может также в условиях высокотемпературной мойки под воздействием высокого давления воды. Без переживаний пользователи могут ронять смартфон с высоты 1,5 м на твёрдую поверхность. Купить новинку можно будет уже в конце текущего месяца.