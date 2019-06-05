Рассекречен неубиваемый смартфон Samsung

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, раскрыл информацию о готовящемся к выпуску смартфона Samsung Galaxy XCover 4s, пока не представленного производителем официально.

Это уже пятое поколение защищённых смартфонов Galaxy XCover. Смартфон приходит на смену XCover 4 2017 года выпуска, который оказался довольно успешным.

Galaxy XCover 4s с модельным номером SM-G398F получил довольно простые основные характеристики. Смартфон оснащается 5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами разрешением 16 и 5 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Пока неясно, какая операционная система установлена — Android 8 Oreo или Android 9 Pie. Аккумулятор обладает ёмкостью 2800 мАч. Поддерживаются Wi-Fi, Bluetooth, NFC, есть порты USB Type-C и 3,5-разъём для наушников.

Главной изюминкой смартфона стала его устойчивость к внешним воздействиям. Он защищён от воды и пыли на уровне IP68, а также соответствует военному стандарту MIL-STD 810G, что говорит об устойчивости к падениям с высоты 1,2 м. Смартфон весит 172 граммов, а толщина достигает 9,7 мм.

Официальный дебют Samsung Galaxy XCover 4s ожидается 12 июня 2019 года. Цена составит около 250 евро.