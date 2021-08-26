Рассекречен новый бюджетный смартфон Motorola E20 и его аналог от Lenovo

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Рассекречен новый бюджетный смартфон Motorola E20 и его аналог от LenovoКомпания уже работает над Moto E30
Нескольким ранее в сеть просочились рендеры неанонсированного смартфона Motorola. Тогда название модели не раскрывалось, равно как и ее характеристики. Сейчас же инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) поделился новыми подробностями об устройстве.
Так, по его словам, аппарат выйдет на рынок под названием Moto E20. Также он отметил, что оснастят его 6,5-дюймовым HD+ экраном с вырезом для каплевидной селфи-камерой на 5 Мп. Что касается основной камеры, она получила два модуля на 13 и 2 Мп с вспышкой. В левой грани корпуса внедрен слот для SIM-карты, тогда как в правой — кнопка голосового ассистента. Судя по утечкам, в части стран этот смартфон будет продаваться под именем Lenovo K14 (мобильное подразделение Motorola принадлежит Lenovo с 2014 года).
Работать бюджетный смартфон будет на базе Qualcomm процессора с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. Что касается емкости аккумулятора, она составит 4000 мАч.