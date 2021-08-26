Рассекречен новый бюджетный смартфон Motorola E20 и его аналог от Lenovo

Так, по его словам, аппарат выйдет на рынок под названием Moto E20. Также он отметил, что оснастят его 6,5-дюймовым HD+ экраном с вырезом для каплевидной селфи-камерой на 5 Мп. Что касается основной камеры, она получила два модуля на 13 и 2 Мп с вспышкой. В левой грани корпуса внедрен слот для SIM-карты, тогда как в правой — кнопка голосового ассистента. Судя по утечкам, в части стран этот смартфон будет продаваться под именем Lenovo K14 (мобильное подразделение Motorola принадлежит Lenovo с 2014 года).

Работать бюджетный смартфон будет на базе Qualcomm процессора с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. Что касается емкости аккумулятора, она составит 4000 мАч.