Рассекречен новый доступный смартфон Huawei

Так, согласно опубликованным данным, Maimang 10SE оснащен 6,5-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 60 Гц и вырезом в верхней центральной части для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Что касается основной камеры, в ней предусмотрено три модуля на 13, 2 и 2 Мп.Также инсайдеры поделились и фотографиями Maimang 10SE, благодаря чему можно ознакомиться с внешностью устройства.

Бюджетной новинке китайского производителя приписывают процессор Snapdragon 480 5G, боковой сканер отпечатков пальцев, энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч и поддержку зарядки мощностью 22,5 Вт. Отметим, что анонс запланирован на 19 июля.