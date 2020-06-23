Рассекречен новый смартфон Honor с огромным 7-дюймовым дисплеем

Так, согласно опубликованным данным, смартфон получит 7,09-дюймовый экран, который охватывает 100% цветовую гамму DCI-P3, а также имеет оснащен высокой пиковой яркостью 780 кд/м2. Работать, согласно обнародованным данным, устройство будет на базе 5G процессора MediaTek Dimensity 800 с энергоемким аккумулятором на 4900 мАч, а также поддержкой технологии быстрой зарядки на 22,5 Вт. Предполагается, что будет выпущено как минимум две модификации - на 6 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, а также на 8 ГБ оперативной 128 ГБ внутренней памяти.

Что касается фотовозможностей, Honor X10 Max могут оборудовать двухмодульной камерой на 48 и 2 Мп, а также 8 Мп фронтальной камерой. Ожидается, что смартфон будет официально анонсирован уже 2 июля.