Рассекречен один из самых дешёвых смартфонов Samsung в 2021 году

Как написано на портале, на индийском сайте Samsung появились спецификации, по которым описываемая модель похожа на линейку Galaxy A02s . Если это так, цена будет невысокой, потому что гаджеты этой линейки стоят в Европе не более 150 евро. Но идёт речь о будущей модели — Galaxy A03s

Также даны некоторые характеристики этой модели. Она получит дисплей 6,5’’, с разрешением HD+. Также гаджет получит каплевидный вырез, в котором будет находиться фронтальная 5-мегапиксельная камера, основная будет двойной с датчиками разрешением 13 и 2 Мп; в основе будет процессор MediaTek Helio G35. Предположительно, аккумулятор у этого устройства будет 5000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Также отмечено, что характеристики являются предварительными, а продажи, скорее всего, начнутся в августе.