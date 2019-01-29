Рассекречен окончательный дизайн iPhone XI

Компания Apple выбрала окончательный вариант дизайна смартфона iPhone XI. Об этом сообщил ресурс CompareRaja со ссылкой на «достоверные» источники в индустрии.

Ранее Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks, представил два варианта дизайна iPhone 2019 года выпуска. Один вариант получил горизонтальную тройную камеру, расположенную по центру и с выделяющейся вспышкой по кромке центрального модуля. Второй вариант отличается «квадратной» организаций камер в стиле последних флагманов Huawei.

По данным источника, Apple остановилась на первом варианте. Впрочем ещё есть вероятность, что версия с «квадратной» камерой будет выпущена как одна из моделей в серии 2019 года. Первому варианту суждено выйти в виде наследника iPhone XS или iPhone XS Max, но источник склоняется, что это будет именно наследник iPhone XS.

Также источник поделился дополнительными подробностями о новых смартфонах Apple. Вариант «циклоп» выпустят в стандартных цветовых версиях — серебристый, золотистый и серый. Также Apple может добавить новый голубой вариант к моменту выпуска или позднее, чтобы ускорить продажи.

Прототип получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Super Retina HD, как у iPhone XS. Рамки и вырез должны немного уменьшится. Смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68. Также отмечается аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, порт USB Type-C вместо Lightning. Поддержки 5G пока не ожидается.

Официальный дебют iPhone XI ожидается осенью 2019 года.