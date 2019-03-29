￼Рассекречен окончательный дизайн нового iPhone 2019 года

Согласно более ранним утечкам, в серию 2019 года войдут три модели по размерам такие же как и текущее поколение, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Аппаратной основой станет новый процессор A13. Также ожидается быстрая 18-ваттная зарядка, возможно появление USB Type-C вместо фирменного Lightning. Смартфоны сразу получат новую программную платформу iOS 13 с тёмной темой по всей системе.

Компания Apple уже готовит оригинальные аксессуары для новых iPhone с большими отверстиями под такую камеру.