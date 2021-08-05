Рассекречен первый бюджетный смартфон Honor в 2021 году

Сообщается, что аппарат оснастят 6,6-дюймовым IPS экраном с LCD-матрицей и разрешением FHD+ с вырезом для селфи-камеры на 16 Мп. Что касается основной камеры, она получит два модуля на 64 и 2 Мп. Судя по утекшим рендерам, компания выпустит смартфон в двух дизайнах — сером и черном.

Устройство будет работать на базе процессора MediaTek Helio G80 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Также новинке приписывают аккумулятор на 4000 мАч, поддержку зарядки на 22 Вт, наличие порта USB-C. Предполагается, что анонсируют Honor Play 5T Pro вместе с Honor 20X 5G уже на следующей неделе.